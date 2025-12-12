Lavori a Milano Certosa, modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo

Le modifiche ai treni Bergamo-Milano

Il treno Re 2201 Milano Centrale-Bergamo, dal 16 al 20 e il 23 e 24 dicembre è cancellato e sostituito con bus 1201A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate. Il treno Re 2211 Milano Centrale-Bergamo, il 20 dicembre e 17 gennaio è cancellato e sostituito con bus 1211A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate.