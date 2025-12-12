Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Lavori a Milano Certosa, modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo

LE VARIAZIONI. Dal 16 al 20, il 23 e 24 dicembre e il 17 gennaio. Autobus sostitutivi tra Milano Centrale e Milano Lambrate.

Redazione Web
Redazione Web
Un convoglio di Trenord
Un convoglio di Trenord

Bergamo

Da lunedì 15 dicembre scattano i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Certosa, alcune tratte ferroviarie subiranno quindi delle variazioni, coinvolgendo anche i convogli che collegano Bergamo al capoluogo.

Le modifiche ai treni Bergamo-Milano

Il treno Re 2201 Milano Centrale-Bergamo, dal 16 al 20 e il 23 e 24 dicembre è cancellato e sostituito con bus 1201A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate. Il treno Re 2211 Milano Centrale-Bergamo, il 20 dicembre e 17 gennaio è cancellato e sostituito con bus 1211A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate.

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti