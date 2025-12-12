Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025
Lavori a Milano Certosa, modifiche al collegamento ferroviario con Bergamo
LE VARIAZIONI. Dal 16 al 20, il 23 e 24 dicembre e il 17 gennaio. Autobus sostitutivi tra Milano Centrale e Milano Lambrate.
Bergamo
Da lunedì 15 dicembre scattano i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Certosa, alcune tratte ferroviarie subiranno quindi delle variazioni, coinvolgendo anche i convogli che collegano Bergamo al capoluogo.
Le modifiche ai treni Bergamo-Milano
Il treno Re 2201 Milano Centrale-Bergamo, dal 16 al 20 e il 23 e 24 dicembre è cancellato e sostituito con bus 1201A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate. Il treno Re 2211 Milano Centrale-Bergamo, il 20 dicembre e 17 gennaio è cancellato e sostituito con bus 1211A sulla tratta Milano Centrale-Milano Lambrate.
