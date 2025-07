Lavori alla rete del gas: via Porta Dipinta chiusa 4 mesi

Per l’occasione sono stati istituiti un doppio senso di circolazione, con senso unico alternato a vista, per i soli residenti e frontisti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Osmano e l’area di cantiere, e un doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista (sempre per residenti e frontisti), nel tratto compreso tra piazza Mercato delle Scarpe e l’area di cantiere. Per scendere in città bassa, c’è invece l’obbligo di svoltare in via Donizetti. Lungo via Porta Dipinta è stato istituito anche un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.