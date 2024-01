Lavori alla stazione di Bergamo, arrivederci Alta velocità. E l’assenza non sarà breve

Alta velocità arrivederci. Da lunedì 5 febbraio, Bergamo saluta Frecciarossa e Italo: stop al collegamento diretto con Roma (e Napoli), effetto collaterale dei lavori al via in stazione dalla stessa giornata. Lo aveva intuito chi negli ultimi giorni ha cercato di prenotare un biglietto tramite i siti delle due compagnie ferroviarie, non riuscendo ad acquistare un ticket oltre lo spartiacque del 4 febbraio, e ora la conferma è giunta anche dalle aziende. Così, tra meno di un mese per prendere un treno ad alta velocità bisognerà inevitabilmente spostarsi su Brescia o su Milano , con tempi che s’allungano. Anche se – va ricordato – la «vera» alta velocità dei treni in partenza da Bergamo cominciava comunque a Brescia o a Milano, perché nei primi (abbondanti) chilometri si viaggiava comunque sui binari della circolazione ordinaria pur essendo a bordo di un potente Frecciarossa o Italo.

Per quanto durerà lo stop? Al momento, dalle aziende non arrivano indicazioni sul rientro in servizio dei collegamenti. Ma s’intuisce che l’assenza non sarà breve, vista la stagione d’intensi lavori che s’appresta a vivere la stazione di Bergamo.

Come già comunicato da Rfi nei giorni scorsi, il 5 febbraio prenderanno il via gli interventi «finalizzati all’adeguamento dell’attuale assetto ai progetti di potenziamento infrastrutturale di prossima realizzazione», e quindi in primis il raddoppio Bergamo-Ponte e anche il nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio. A interrompersi sarà la circolazione «ordinaria» – quella cioè in capo a Trenord – fra Bergamo e Ponte San Pietro, «fino alla conclusione dei lavori prevista a dicembre 2026», ma un riflesso concretissimo c’è appunto anche sull’alta velocità: i lavori per la «riconfigurazione dell’impianto di stazione» impattano più in generale sull’operatività dei collegamenti in partenza e in arrivo a Bergamo, con conseguente rimodulazione dell’offerta. E, più nello specifico, con uno stop per i treni diretti dell’alta velocità.

L’offerta attuale