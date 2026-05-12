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Cronaca / Bergamo Città Martedì 12 Maggio 2026

Lavori Fs, nuovi tagli in estate. A Bergamo 5 giorni senza corse per Milano

I DISAGI. Previsti autobus sostitutivi a causa dei cantieri tra luglio e agosto. Soppressioni anche tra Ponte San Pietro e Calolzio e tra Treviglio e Pioltello.

Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Lavori Fs, nuovi tagli in estate. A Bergamo 5 giorni senza corse per Milano
Le interruzioni riguarderanno le linee per Milano e Lecco

L’estate porterà con sé nuovi disagi per chi viaggia in treno tra Bergamo e il resto della Lombardia. Nei mesi di luglio e agosto diverse linee ferroviarie saranno interessate da lavori di manutenzione e potenziamento programmati da Rfi e Ferrovienord, con sospensioni del servizio, riduzioni delle corse e autobus sostitutivi. Interventi necessari, spiegano i gestori della rete, per modernizzare le infrastrutture e migliorare la circolazione ferroviaria, ma che inevitabilmente peseranno sui pendolari e sui viaggiatori bergamaschi già alle prese da tempo con cantieri e limitazioni. In provincia, infatti, i problemi sulla rete ferroviaria non sono una novità: da quasi due anni e mezzo il raddoppio della linea Bergamo-Ponte San Pietro e la realizzazione della nuova stazione ferroviaria hanno cambiato radicalmente il servizio, con l’interruzione della tratta dal febbraio 2024, la riduzione dei binari disponibili e l’attivazione di collegamenti sostitutivi.

I nuovi interventi arriveranno in un periodo tradizionalmente meno carico di traffico per via delle vacanze estive e della chiusura delle scuole, ma coinvolgeranno comunque tratte molto frequentate e strategiche per i collegamenti con Milano, Lecco e Brescia. Trenord sta predisponendo servizi alternativi e bus sostitutivi per limitare i disagi, mentre sul sito della società saranno pubblicati aggiornamenti e dettagli sugli orari modificati.

Bergamo-Treviglio

Il periodo più delicato sarà quello compreso tra il 9 e il 13 agosto, la settimana che precede Ferragosto, quando sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Bergamo e Treviglio. Lo stop è legato a lavori di potenziamento infrastrutturale eseguiti da Rfi e avrà conseguenze dirette sia sulla linea Bergamo-Treviglio sia sui collegamenti diretti con Milano. Durante i giorni di interruzione i passeggeri dovranno utilizzare autobus sostitutivi tra le stazioni interessate dal cantiere.

Calolziocorte-Ponte San Pietro

Un altro intervento riguarderà la linea Lecco-Ponte San Pietro. Dal 17 luglio al 2 agosto sarà sospesa la circolazione tra Calolziocorte e Ponte San Pietro per lavori infrastrutturali nelle stazioni di Calolziocorte e Ambivere. In questo periodo il collegamento sarà garantito dal servizio sostitutivo già attivo tra Bergamo e Ponte San Pietro, che verrà prolungato fino a Calolziocorte.

Dal 3 al 21 agosto, pur tornando i treni in circolazione, la capacità della linea resterà ridotta a causa dei lavori ancora in corso e il servizio ferroviario subirà una rimodulazione con meno corse disponibili. Anche in questa fase saranno previsti autobus sostitutivi per coprire le tratte interessate.

Pioltello-Treviglio

Altre modifiche interesseranno infine il nodo ferroviario tra Pioltello e Treviglio, dove dal 3 al 30 agosto Rfi effettuerà lavori che ridurranno la capacità dell’infrastruttura. Le conseguenze si rifletteranno su diverse linee regionali: la Milano-Pioltello-Bergamo, la Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia e le linee suburbane S5 e S6.

In particolare la linea S5 sarà limitata a una corsa all’ora nel tratto tra Varese, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate e Pioltello, mentre la S6 garantirà un collegamento ogni trenta minuti tra Rho e Novara. Un quadro complesso che si aggiunge alle difficoltà già vissute quotidianamente dai viaggiatori bergamaschi e che renderà ancora più impegnativi gli spostamenti estivi su ferro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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