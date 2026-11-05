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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Lavori per il collegamento con la T2: stop al tram T1 tra Bergamo e Ranica

TRASPORTI. Domenica 8 novembre servizio sospeso per l’intera giornata tra Bergamo e Ranica. Attive navette sostitutive Atb ogni 30 minuti.

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Lavori per il collegamento con la T2: stop al tram T1 tra Bergamo e Ranica

Domenica 8 novembre la linea tramviaria T1 Bergamo-Albino sarà sospesa per l’intera giornata nel tratto compreso tra Ranica e Bergamo. L’interruzione è necessaria per consentire alcuni lavori sui binari, in corrispondenza degli scambi di collegamento con la nuova linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. Per limitare i disagi ai viaggiatori, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus Atb tra Ranica e l’Autostazione di Bergamo, in piazzale Marconi. Il collegamento tramviario tra Ranica e Albino resterà invece operativo.

Tram T1, orari e frequenza delle navette sostitutive

Per tutta la giornata di domenica tram e autobus sostitutivi circoleranno ogni 30 minuti, seguendo gli orari festivi. Gli orari dettagliati saranno consultabili presso le fermate e sul sito ufficiale di Teb. I passeggeri provenienti da Albino e diretti a Bergamo dovranno scendere dal tram alla fermata di Ranica e proseguire con gli autobus Atb. Chi viaggia in direzione opposta dovrà invece prendere la navetta all’Autostazione di Bergamo, raggiungere Ranica e salire sul tram diretto ad Albino.

Da Ranica a Bergamo: tutte le fermate degli autobus

Le navette sostitutive dirette verso Bergamo partiranno da via Manzoni 23 a Ranica, in prossimità della fermata TEB, e raggiungeranno Torre Boldone, dove fermeranno in corrispondenza di Reich fronte 11 (fermata ATB 355).

A Bergamo gli autobus percorreranno via Corridoni, effettuando le fermate Corridoni 74c (ATB 356), Corridoni-Radini Tedeschi (ATB 357), Corridoni 46a (ATB 358) e Corridoni 34 (ATB 359). Il percorso proseguirà lungo via Angelo Maj, con fermata a Maj 32 (ATB 157), prima di raggiungere il capolinea provvisorio all’Autostazione di Bergamo, in piazzale Marconi, alla pensilina 5.

Da Bergamo a Ranica: il percorso delle navette verso Albino

Per chi deve raggiungere Albino, gli autobus partiranno dalla pensilina 5 dell’Autostazione di Bergamo e percorreranno via Angelo Maj, con fermata a Maj 35b (ATB 136).

Le navette proseguiranno quindi lungo via Corridoni, fermandosi a Corridoni 25 (ATB 347), Corridoni 39 (ATB 348), Corridoni 73 (ATB 349) e Corridoni fronte 76 (ATB 351). Successivamente raggiungeranno Torre Boldone, con fermata a Reich 15 (ATB 352), per poi arrivare a Ranica, in via Manzoni 23, nei pressi della fermata tramviaria TEB. Da qui i passeggeri potranno proseguire il viaggio verso Albino utilizzando i tram della linea T1.

Personale TEB alle fermate e ripresa del servizio lunedì 9 novembre

Per agevolare gli spostamenti e fornire indicazioni sui collegamenti sostitutivi, personale Teb sarà presente ai capolinea provvisori delle navette Atb, sia a Bergamo sia a Ranica, per offrire informazioni e assistenza ai viaggiatori. La sospensione è limitata alla giornata di domenica 8 novembre. Il servizio tramviario della linea T1 riprenderà regolarmente lunedì 9 novembre, con il ritorno dei tram sull’intero percorso tra Bergamo e Albino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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