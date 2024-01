Lavori per rifare i sottoservizi lungo la Corsarola: le modifiche alla viabilità

Rifare tutti i sottoservizi – soprattutto gas e acqua – lungo la Corsarola, la strada che attraversa per lunghezza Bergamo Alta, è stato indicato nel 2021 come uno degli obiettivi dell’Amministrazione di Bergamo per il rinnovamento del centro storico: l’intervento, iniziato nel 2022, riparte la prossima settimana.

Impianti vecchi, spesso danneggiati, e che registrano guasti frequenti: tanti erano stati i piccoli cantieri che negli anni si erano succeduti lungo la Corsarola, spesso per riparare perdite (di acqua e gas in particolare) e proprio da quegli interventi è emersa la necessità di un cantiere più radicale per sostituire i sottoservizi, «messi proprio male» aveva spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Brembilla.

L’ordinanza

Per disciplinare la viabilità in vista della ripresa del cantiere, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede di istituire, dalle ore 09.00 di lunedì 22 gennaio 2024 e fino alle ore 19.00 di mercoledì 10 aprile 2024, i seguenti provvedimenti viabilistici (per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere):

nel tratto di Piazza Mascheroni compreso tra Via Colleoni e Via Boccola ma solo sul lato destro in direzione di Via Colleoni

- divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa

- istituzione del limite di velocità di 30 kM/h

in via Salvecchio

- divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere

- istituzione del senso unico di marcia, per tutte le categorie dei veicoli, con direzione verso viale Mura di Santa Grata

in via Colleoni in corrispondenza dell’intersezione con via Salvecchio

- divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere che potranno anche accedere da piazza Mascheroni, se necessario, contromano

- strada a fondo chiuso in corrispondenza degli scavi

- obbligo di svolta a sinistra, in direzione di via Salvecchio, per tutte le categorie dei veicoli provenienti da Piazza Vecchia

in via Boccola