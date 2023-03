Lavori sull’Asse interurbano, rischio code per un mese

Trentaquattro minuti per percorrere 3 chilometri di strada, ieri, a un orario qualsiasi, non di punta, sull’Asse interurbano . Calcolatrice alla mano, sono 88 metri al minuto, per una velocità media che sfiora i 5,3 chilometri all’ora. Più che a passo d’uomo, quasi a passo di tartaruga. Partenza alle 16.09 dallo svincolo per Orio al Serio, in direzione di Curno/Ponte San Pietro; arrivo alle 16.43 all’altezza della Grumellina. Ma è andata ancora peggio a chi quella strada l’ha percorsa la mattina presto e nel tardo pomeriggio, con punte di circa un’ora e mezza per 4 chilometri e auto incolonnate fin quasi a Seriate.