Le denuncia: «Degrado e sporcizia in via Campagnola». Il Comune di Bergamo: già attivati

E ancora: schiamazzi di notte nei pressi di un bar lungo la strada, furti e atti vandalici. È quanto segnala una lettrice residente nel quartiere, in una lettera: «A Campagnola si dice “paghiamo le stesse tasse ma non abbiamo gli stessi servizi degli altri” – scrive Loredana Belloni –. La gente è sfiduciata e non crede nemmeno più alle istituzioni». L’altra notte, segnala Sergio Dominoni (candidato alle ultime elezioni per Bergamo Ideale), «c’è stata una rissa davanti al bar e questo dopo che per settimane ho segnalato problemi di sicurezza. Segnalazioni – dice –sempre disattese. Scriverò un esposto alla Procura per chiedere spiegazioni».

Le proposte

Dalle lamentele alle proposte: «Serve un taglio delle siepi in via Ungaretti – scrive la lettrice, appellandosi anche alla sindaca Elena Carnevali –, così che dalla strada si veda cosa succede nei parcheggi; il rifacimento della lunga aiuola togliendo i cespugli e contenendo le fronde delle piante, e un sistema di videosorveglianza». «La zona è attenzionata», dice l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, mentre da quando è titolare del Verde pubblico, l’assessore Oriana Ruzzini è già intervenuta più volte a Campagnola: «I rifiuti ingombranti sono stati tolti – dice –. Le potature saranno fatte in autunno. L’aiuola di via Campagnola è già cintata per evitare il parcheggio selvaggio e sempre in autunno metteremo a dimora nuovi arbusti. Il parco gestito dagli alpini è mantenuto correttamente, mentre quello su via Orio sarà rifatto presto. C’è un parco chiuso ma si tratta un’area privata ad uso pubblico: abbiamo scritto all’amministratore del condominio che l’ha fatto chiudere, avviando l’iter per riaprirlo».