Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 08 Aprile 2026

Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor Tavella

IL LUTTO. Aveva 79 anni, i funerali giovedì 9 aprile a Loreto. Insegnò come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli a Mozzo.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor Tavella
Adele Tavella

«Ha dedicato la sua vita generosa agli altri». Antonia Tavella ricorda la sorella Adele, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia che si era riacutizzata proprio nelle scorse settimane. «Due anni fa Adele ha scoperto di avere una brutta forma di leucemia, ma aveva lottato riuscendo praticamente a guarire – racconta Antonia, accompagnata dal marito Sergio –. La ricaduta è stata fatale, tanto che Adele ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni all’Hospice di Borgo Palazzo». Di mamma cremonese e papà siciliano, si era laureata in Economia e commercio all’Università di Parma. Con l’amore della sua vita, il famoso fotografo Tito Terzi, scomparso nel 2010 a 74 anni, si è trasferita a Bergamo nel 1971 e ha vissuto nel quartiere di Loreto. Dopo gli studi si è dedicata all’insegnamento nelle scuole medie di Mozzo e Vertova, decidendo poi di dedicarsi al sociale come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli di Mozzo.

«Mia sorella ha sempre pensato al prossimo, mettendo a disposizione gratuitamente il suo tempo per gli altri – fa presente Antonia Tavella –. Era contenta e orgogliosa di insegnare al Seminario Vescovile, così come prestava volentieri la sua opera alla Casa degli Angeli di Mozzo, dove aiutava i degenti impegnati nella riabilitazione. Una volta scomparso il marito, ha deciso di salvare il patrimonio fotografico di famiglia collaborando con la Fondazione Bergamo nella Storia – aggiunge la sorella Antonia –. Stiamo parlando di migliaia di scatti, pubblicati anche in decine di libri, capaci di raccontare in particolare le montagne, la natura e i personaggi della Bergamasca, che hanno richiesto un lungo lavoro di catalogazione. Negli anni sono state organizzate mostre anche a Gromo, paese natìo del marito Tito, mentre il patrimonio fotografico, che in una prima fase era in comodato d’uso, ora diventerà di proprietà del Museo, come ultima sua volontà».

I funerali di Adele Tavella sono stati fissati per giovedì 9 aprile alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Loreto, partendo dall’Hospice di Borgo Palazzo, dove oggi si potrà far visita alla defunta. La camera ardente rimane aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Dopo le esequie, la salma proseguirà per il tempio crematorio, mentre lunedì pomeriggio verrà tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Gromo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Gromo
Loreto
Mozzo
Parma
Sociale
Morte
Istruzione
Scuola
Assistenza a lungo termine
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Tito Terzi
Giorgio Lazzari
Casa degli angeli
fondazione bergamo nella storia
Museo