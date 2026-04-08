Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor Tavella
IL LUTTO. Aveva 79 anni, i funerali giovedì 9 aprile a Loreto. Insegnò come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli a Mozzo.
«Ha dedicato la sua vita generosa agli altri». Antonia Tavella ricorda la sorella Adele, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia che si era riacutizzata proprio nelle scorse settimane. «Due anni fa Adele ha scoperto di avere una brutta forma di leucemia, ma aveva lottato riuscendo praticamente a guarire – racconta Antonia, accompagnata dal marito Sergio –. La ricaduta è stata fatale, tanto che Adele ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni all’Hospice di Borgo Palazzo». Di mamma cremonese e papà siciliano, si era laureata in Economia e commercio all’Università di Parma. Con l’amore della sua vita, il famoso fotografo Tito Terzi, scomparso nel 2010 a 74 anni, si è trasferita a Bergamo nel 1971 e ha vissuto nel quartiere di Loreto. Dopo gli studi si è dedicata all’insegnamento nelle scuole medie di Mozzo e Vertova, decidendo poi di dedicarsi al sociale come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli di Mozzo.
«Mia sorella ha sempre pensato al prossimo, mettendo a disposizione gratuitamente il suo tempo per gli altri – fa presente Antonia Tavella –. Era contenta e orgogliosa di insegnare al Seminario Vescovile, così come prestava volentieri la sua opera alla Casa degli Angeli di Mozzo, dove aiutava i degenti impegnati nella riabilitazione. Una volta scomparso il marito, ha deciso di salvare il patrimonio fotografico di famiglia collaborando con la Fondazione Bergamo nella Storia – aggiunge la sorella Antonia –. Stiamo parlando di migliaia di scatti, pubblicati anche in decine di libri, capaci di raccontare in particolare le montagne, la natura e i personaggi della Bergamasca, che hanno richiesto un lungo lavoro di catalogazione. Negli anni sono state organizzate mostre anche a Gromo, paese natìo del marito Tito, mentre il patrimonio fotografico, che in una prima fase era in comodato d’uso, ora diventerà di proprietà del Museo, come ultima sua volontà».
I funerali di Adele Tavella sono stati fissati per giovedì 9 aprile alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Loreto, partendo dall’Hospice di Borgo Palazzo, dove oggi si potrà far visita alla defunta. La camera ardente rimane aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Dopo le esequie, la salma proseguirà per il tempio crematorio, mentre lunedì pomeriggio verrà tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Gromo.
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