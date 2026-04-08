Le foto di Tito Terzi, l’ultimo dono della professor Tavella

«Ha dedicato la sua vita generosa agli altri». Antonia Tavella ricorda la sorella Adele, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia che si era riacutizzata proprio nelle scorse settimane. «Due anni fa Adele ha scoperto di avere una brutta forma di leucemia, ma aveva lottato riuscendo praticamente a guarire – racconta Antonia, accompagnata dal marito Sergio –. La ricaduta è stata fatale, tanto che Adele ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni all’Hospice di Borgo Palazzo». Di mamma cremonese e papà siciliano, si era laureata in Economia e commercio all’Università di Parma. Con l’amore della sua vita, il famoso fotografo Tito Terzi, scomparso nel 2010 a 74 anni, si è trasferita a Bergamo nel 1971 e ha vissuto nel quartiere di Loreto. Dopo gli studi si è dedicata all’insegnamento nelle scuole medie di Mozzo e Vertova, decidendo poi di dedicarsi al sociale come volontaria in Seminario e alla Casa degli Angeli di Mozzo.