Le Messe per Ognissanti e il 2 novembre, il Vescovo domani in Cattedrale e al cimitero

Ci stiamo avviando a vivere le giornate dedicate al silenzio e al ricordo dei nostri cari, giornate in cui i cimiteri sono più frequentati e le sepolture si ornano di fiori. È il tempo della preghiera, della nostalgia per i legami spezzati con chi era a noi vicino. Come ogni anno la Diocesi ha predisposto un programma delle celebrazioni per il primo e il due novembre. Sabato primo si celebra la solennità di Ognissanti, che ricorda la comunione dei Santi, cioè di tutti coloro che sono già nella luce di Cristo Risorto. Alle 10,30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica.