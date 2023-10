Lecco-Bergamo, tra ritardi e treni soppressi. Per i pendolari è già un’odissea

Da Trenord fanno sapere che le criticità sono legate ad alcuni lavori preparatori all’intervento di raddoppio, in capo a Rfi, che comportano tra le altre cose una riduzione della velocità dei treni. «Sono in costante contatto con Trenord e Rfi per individuare soluzioni per ridurre al minimo i disagi», dice l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. E sul servizio di bus sostitutivi da organizzare da febbraio 2024 spiega: «Abbiamo avviato da tempo un confronto con amministrazioni locali, Agenzia del Tpl, Trenord e Rfi».