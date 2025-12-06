L’Eco celebra la tradizione dei presepi. Domenica parte il concorso a premi

Quella del presepe è una tradizione che si rinnova dal 1223, quando a Greccio, vicino a Rieti, fu allestita la prima rappresentazione della Natività, per volontà di San Francesco d’Assisi. Un’usanza che, anche ad oltre 800 anni di distanza, resta viva in tutti i Paesi cattolici del mondo ed è particolarmente radicata all’interno della comunità bergamasca, dove non c’è casa, scuola, parrocchia, associazione o luogo di lavoro in cui nei primi giorni di dicembre non ci sia un riferimento alla capanna che ricorda la nascita di Gesù Bambino a Betlemme, con le immancabili casette e le statue dei pastorelli, del bue, dell’asinello e dei Re Magi.

Anche per quest’anno con l’avvicinarsi del Natale la Sesaab Spa, società editrice de L’Eco di Bergamo, rinnova l’appuntamento con il suo tradizionale concorso dei presepi, per premiarne il valore storico, tecnico ed artistico. Dai singoli cittadini alle associazioni, passando per le scuole, le parrocchie e le aziende del territorio, chiunque è invitato a prendere parte all’iniziativa inviando una fotografia del proprio presepe per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, come gli abbonamenti al nostro quotidiano e ad Orobie. Per l’invio c’è tempo dalle 10 di domani fino alle 24 di domenica 11 gennaio 2026. Le fotografie che arriveranno al giornale dopo questo termine non parteciperanno alla valutazione della giuria e all’assegnazione dei premi.

Le fotografie dei presepi potranno essere inviate attraverso due principali modalità, tramite il caricamento sulla apposita sezione del sito http://caseinfesta.ecodibergamo.it/, previa registrazione o tramite l’invio alla e-mail [email protected]. Tutte le fotografie inviate dovranno essere a colori, con una buona definizione e dovranno essere accompagnate obbligatoriamente dalla indicazione del nome e cognome di chi le invia, paese di residenza e sintesi della descrizione dell’opera.

Ogni partecipante potrà partecipare all’assegnazione dei premi con un solo presepe. Le foto dei presepi inviati potranno essere pubblicate sulle pagine de L’Eco di Bergamo e/o sul sito http://caseinfesta.ecodibergamo.it/ nel periodo compreso tra lunedì 8 dicembre e domenica 25 gennaio 2026.

La selezione dei presepi

A partire dal giorno successivo, lunedì 26 gennaio 2026, una giuria composta da un giornalista de L’Eco di Bergamo, due rappresentanti della Associazione Museo del Presepio di Dalmine e due componenti della segreteria di redazione de L’Eco di Bergamo provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla selezione di fotografie dei presepi tra tutte quelle giunte tra il 7 dicembre e l’11 gennaio. Entro sabato 31 gennaio 2026 la giuria stilerà la classifica dei presepi vincitori i premi in palio. Le foto dei presepi vincitori, con i nominativi dei loro autori, verranno pubblicate su L’Eco di Bergamo in una pagina dedicata.

I premi