L’escalation di Omicron, martedì su «L’Eco» l’intervista a Signorelli

È forse lo spartiacque nella storia di questo virus. Nel tempo infinito della pandemia, Omicron sembra aver segnato un giro di boa netto: un prima e un dopo. Di nuovo, come da inizio pandemia, i numeri s’affiancano al racconto: da quando questa variante è comparsa in Bergamasca, con i primi casi ufficiali comunicati il 1 7 dicembre 2021, di lì in poi si sono contati ufficialmente oltre 173mila contagi . Aggiungendoci pure il «sommerso» , la cifra oscura delle infezioni non tracciate (perché si è in qualche modo sfuggiti al tampone, oppure perché asintomatiche), è verosimile arrivare a 200-250mila bergamaschi entrati in contatto con la variante in poco più di sei mesi.