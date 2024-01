Libri per sognare, i giovani lettori votano i loro «classici»

Al via la nuova edizione di Libri per sognare. Il progetto, ideato dal Gruppo librai e cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, è giunto alla sua ottava edizione e viene riproposto alle scuole primarie (classi quinte) e secondarie di primo grado (classi prime) degli Istituti scolastici, statali e paritari, di Bergamo e provincia. La finalità principale consiste nel promuovere la lettura nelle classi partecipanti favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, a partire dalla proposta di alcuni titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni. Le classi partecipanti sono invitate a leggere i libri selezionati e dalla seconda metà di aprile 2024 avranno la possibilità di votare il libro preferito e pubblicare le recensioni sul portale www.libripersognare.it. In concorso anche altri elaborati, dai video alle illustrazioni, ai manufatti, ad altre forme espressive.

Oltre 2.900 alunni

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio ad inizio aprile, rappresentano un’ulteriore ispirazione e stimolo per i ragazzi. Quest’anno hanno aderito: 46 istituti comprensivi per un totale di 146 classi e 2.905 alunni, con una copertura di tutta la Bergamasca, dalle Valli al lago, dall’Isola alla Pianura; l’elenco delle scuole include anche un istituto di Praolbino (Brescia) e uno di Caravate (Varese). «Libri per sognare torna a Bergamo con un’edizione record, che replica il successo della precedente, che era però su due province, condivisa con Brescia per la capitale della cultura 2023 - commenta Cristian Botti, presidente del Gruppo Librerie e Cartolibrerie Ascom Confcommercio Bergamo -. Il format è ormai collaudato e sempre più seguito dai giovani studenti, i lettori del futuro, che crescono di anno in anno assieme agli istituti e agli insegnanti coinvolti in tutta la provincia. L’interesse per l’iniziativa sta superando i confini non solo provinciali, ma regionali: abbiamo avuto richieste di replicare in futuro il progetto a Modena e Imperia».

Gran finale alla Fiera

L’evento finale, con la premiazione del libro vincitore e degli studenti che avranno inserito nel portale le migliori recensioni, avrà luogo il 30 maggio: «Quest’anno riportiamo in città l’evento, che si svolgerà in Fiera, dove accoglieremo gli studenti partecipanti e gli autori per una grande festa e la premiazione del libro più amato nel 2024 e dell’autore, oltre che delle migliori recensioni ed elaborati». L’edizione 2024 è sponsorizzata da Bper Banca, Enti bilaterale del Terziario della provincia di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi della provincia di Bergamo, Federcartolai Confcommercio Imprese per l’Italia, ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Ali Confcommercio Imprese per l’Italia, Impresa Cultura Italia Confcommercio Imprese per l’Italia, L’Eco di Bergamo.

I libri in gara

I titoli selezionati dai librai Ascom Confcommercio Bergamo affrontano quest’anno grandi temi, dall’amicizia ai primi amori, dal potere dei sogni al bullismo. «La Boutique dei ricordi» di Ilaria Prada (Edizioni Salani, 2023)parla di un negozio particolare dove si possono acquistare ricordi felici. Ma questa compravendita può diventare un problema quando insieme ad un ricordo sparisce una persona. «La banda del pianerottolo» di Espèrance Hakuzwimana (Edizioni Mondadori, 2023) racconta con tanti colori, voci e tradizioni diverse, quante sono i suoi personaggi, l’amicizia e la forza dei sogni. «L’aria immobile della piena estate» di Elena Elena Orlandi (Risma Edizioni, 2022) è la storia dell’ultimo mese delle vacanze estive di Rosa, a casa dei nonni, una stagione per scoprire la natura e il suo corso e il grande gioco dell’amore. «Zeno in condotta» di Massimo Vitali (Edizioni De Agostini, 2023)racconta la svogliata vita di Zeno, lo studente più pigro e maldestro di Mortenia, destinata a cambiare quando incontra Alma, appassionata di libri. «Clara e le ombre» di Andrea Fontana e Claudia Petrazzi (Edizioni Il Castori, 2022) ci accompagna a conoscere Clara, minacciata dalle ombre che le rendono impossibile vivere una vita normale. Quando a scuola alcuni compagni spariscono sarà proprio Clara ad affrontare il bosco e i suoi misteri,.

Incontri e adesioni