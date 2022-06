L’impresa, lo sport, i progetti: su L’Eco di mercoledì nove pagine per raccontare Bosatelli, un grande bergamasco

«Finiteli tutti, i miei progetti. Ma soprattutto finiteli come dico io» . Se n’è andato così Domenico Bosatelli, facendo le ultime raccomandazioni ai figli e alla moglie. Il fondatore della Gewiss è morto lunedì notte a 88 anni nella sua abitazione di Cenate Sotto dopo una breve malattia. Visionario, pioniere, sognatore: del cavaliere – così lo hanno sempre chiamato i suoi collaboratori – r esterà senz’altro l’eredità di un’azienda, la Gewiss , che lui ha creato dal nulla 52 anni fa, grazie a un’intuizione: quella di utilizzare le materie plastiche per risolvere i piccoli problemi quotidiani. E resteranno di lui anche i suoi sogni, quelli che ha avuto il tempo di realizzare e quel Chorus Life che da una decina d’anni era diventato per lui ormai quasi un’ossessione : l’idea di una città del futuro da sviluppare innanzitutto nel cuore della sua città, e poi da esportare in altre zone d’Italia e del mondo, così come ha fatto con la sua azienda.