L’inflazione alle stelle pesa sui risparmi, in Bergamasca «costa» 1.163 euro a testa

C’è il conto «reale» dell’inflazione, quello che ciascuno sperimenta ogni giorno alla cassa del supermercato o alla pompa di benzina. Ma c’è anche un’altra sfaccettatura meno immediata e più virtuale, comunque ugualmente insidiosa: l’erosione del valore dei risparmi. Perché oggi, in sostanza, con un’inflazione tendenziale che ad aprile in Bergamasca si attestava al 5,2% (ultimo dato disponibile), i soldi sul conto corrente si traducono in un potere d’acquisto decisamente inferiore a quello di un anno fa. Il calcolo è teorico e necessita di alcune precisazioni, ma il punto di partenza è nelle cifre della Banca d’Italia. I depositi bancari in Bergamasca ammontavano, al 31 marzo 2022 (ultimo dato disponibile), complessivamente a 37,7 miliardi di euro; di questo stock, 24,6 miliardi sono riferiti alle «famiglie consumatrici», cioè la definizione più vicina al risparmio privato.