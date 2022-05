L’inflazione comincia a raffreddarsi. Ad aprile in Bergamasca indice invariato

È una prima frenata , seppur minima. La corsa dell’inflazione forse comincia a raffreddarsi , dopo un’escalation vertiginosa: i prezzi certo ancora galoppano se paragonati a un anno fa, ma non con l’intensità conosciuta uno-due mesi fa. Una nuova fotografia, anche su scala provinciale, è arrivata dall’Istat: in Bergamasca l’indice dei prezzi al consumo – in sintesi, l’inflazione – su base mensile ad aprile non ha registrato variazioni rispetto a marzo . Zero per cento, dice il report diffuso dall’istituto di statistica e riferito ad aprile, cioè senza scostamenti rispetto al mese precedente. Succede dopo sei mesi consecutivi di aumenti : era da ottobre 2021 che l’inflazione su base mensile cresceva, con un picco di +1,1% proprio a marzo (rispetto a febbraio).