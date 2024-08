Lingua blu, mostre zootecniche sospese: niente animali alla Fiera di Sant’Alessandro

Niente animali alla fiera di Sant’Alessandro, per via di un caso di febbre catarrale degli ovini (lingua blu, o blue tongue, malattia non contagiosa per l’uomo, trasmessa dagli insetti) riscontrato in Lombardia. La Regione ha emanato una direttiva per cui non sono consentite mostre, esposizioni, fiere e mercati di animali delle specie sensibili, nelle province interessate da focolai e in quelle comprese nelle zone infette, ad oggi Lecco, Como, Bergamo, Monza Brianza e Pavia. Alla luce di questo, l’Ats di Bergamo ha disposto il divieto della partecipazione alla Fiera zootecnica di Sant’Alessandro degli animali della specie bovina e ovi-caprina, in particolare mucche, pecore e capre.