Linux Day, giornata all’insegna dell’innovazione a Bergamo

Fondato nel 2001, il Linux Day ha assunto nel tempo una forma decentralizzata, con organizzazioni locali di volontari che gestiscono autonomamente le celebrazioni in tutta Italia. Per la provincia di Bergamo, anche quest’anno è stato il BGLug, il «Bergamo Linux Users Group», a prendere l’incarico di gestire l’evento nel Bergamo Science Center in Viale Papa Giovanni XXIII. Andrea Flori, coordinatore del BGLug, ha sottolineato che «il Linux Day è un’opportunità per chiunque, dai nativi digitali agli inesperti, di immergersi nel mondo dell’informatica, sempre più rilevante nella nostra quotidianità».