Liste d’attesa, 20 milioni dalla Regione. Obiettivo: contenere i tempi degli esami

Altri 20 milioni di euro sul piatto. Regione Lombardia intensifica lo sforzo sul versante più «caldo» della Sanità, quello delle liste d’attesa. Lunedì 26 giugno la giunta regionale ha infatti deliberato lo stanziamento di altri 20 milioni di euro che vanno così a portare a quota 81 milioni di euro (46,3 milioni destinati agli enti pubblici, 34,6 milioni agli erogatori privati accreditati) il «piano operativo regionale per il contenimento dei tempi d’attesa», a favore dei piani presentati dalle singole Ats. Sempre lunedì è arrivato il via libera alla delibera per il progetto definitivo per la realizzazione del «Centro unico di prenotazione», che dovrebbe razionalizzare il sistema con cui si fissano esami e visite.