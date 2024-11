Lite tra passeggeri su un volo Bergamo-Napoli: il pilota li fa sbarcare

Litigano per motivi banali e il pilota li fa scendere prima di partire. È successo domenica sera sul volo Bergamo-Napoli, durante la fase di accensione motori, subito dopo il «pushback», la procedura durante la quale l’aeromobile viene trainato all’indietro per allontanarlo dall’uscita aeroportuale, spostandolo dalla posizione di parcheggio e portandolo nella posizione da cui può iniziare il rullaggio.

Ce lo segnala un lettore che ha assistito alla scena: «Una rissa tra due uomini per futili motivi ha costretto l’aeromobile al rientro al parcheggio e l’intervento delle forze dell’ordine per far sbarcare le due persone coinvolte».

La lite nata per futili motivi

I due uomini, italiani, hanno litigato perché uno accusava l’altro di non aver seguito le istruzioni dell’assistente di volo. I due hanno cominciato a discutere animatamente, poi si sono spintonati creando attimi di apprensione tra gli altri passeggeri e tra gli assistenti di volo che hanno cercato invano di calmare gli animi.

I due passeggeri sono stati fatti scendere

Alla fine, vedendo che non c’era modo di riportarli alla tranquillità e per non creare problemi durante il volo, il pilota ha deciso di far rientrare l’aereo nel parcheggio e far sbarcare i due passeggeri molesti. Avvisata la polizia di frontiera, i due uomini sono stati fatti scendere e portati negli uffici all’interno dell’aeroporto. Sono stati entrambi identificati per un’eventuale denuncia e hanno perso il volo, che è comunque partito in orario e non ha subito ritardi.

Le liti in volo non sono una novità