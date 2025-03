Locatelli: «Covid, il lockdown ha salvato vite. Ma non ne siamo usciti migliori»

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, riparte da quella metafora scandita nelle settimane più aspre: vale tuttora, anche dopo cinque anni, «un tempo importante per provare a guardare con un minimo di distacco emotivo quella situazione unica – ragiona Franco Locatelli –. L’impatto emotivo è ancora molto forte; il ricordo di tutte le vite perse, soprattutto nei nostri territori, è qualcosa di ancora drammatico. È stata una situazione imprevedibile, che ha mietuto tante vittime, soprattutto nelle persone più anziane e nei più fragili».

Professore, in un flash, cosa racconta meglio la drammaticità di quei giorni?

La fotografia dei camion militari fu un monito per il mondo intero.

«Ha suscitato emozione e commozione anche all’estero. Mi arrivarono messaggi di vicinanza e solidarietà da tanti colleghi nel mondo: in molti di loro ha evocato l’immagine precisa dell’impatto devastante di un patogeno rispetto al quale non avevamo vaccini, non avevamo farmaci, non c’era alcuna immunità. E questo spiega perché ha mietuto così tante vittime e perché si è dovuti ricorrere a una misura estrema come il lockdown».