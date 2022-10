L’odissea dei trasporti si ripete: bus affollati e continui ritardi

Tante le segnalazioni di disagi nel servizio di trasporto giunte in redazione: bus che non si fermano perché strapieni, porte che faticano a chiudersi a causa dell’affollamento, genitori costretti a uscire di corsa dal lavoro per recuperare figli rimasti a piedi. Le segnalazioni arrivate al nostro giornale (è sempre possibile scrivere all’indirizzo [email protected] ) toccano praticamente tutte le aree del territorio, dalle valli alla pianura, dall’Isola all’hinterland cittadino . L’Agenzia del trasporto pubblico locale ha già spiegato che il monitoraggio della situazione è in corso per cercare di dare risposte puntuali, ma è noto come alla base del problema ci siano anche carenze tecniche (in primis la mancanza di autisti) ed economiche, che vanno ben oltre la contingenza del momento . Le risposte delle società di trasporti si possono leggere sull’edizione del 5 ottobre del giornale.