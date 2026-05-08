Loghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo

Una mostra diffusa a tinte nerazzurre, nel cuore di Bergamo, per raccontare il legame tra l’Atalanta e il territorio orobico, ma anche per alimentare l’attesa attorno a quello che potrebbe essere il nuovo logo del club.

Il progetto dall’11 al 27 maggio

Il riserbo sull’iniziativa è massimo e la società per il momento sceglie la via del silenzio, ma alcuni indizi arrivano da una delibera del Comune, in cui si autorizza l’occupazione temporanea del suolo pubblico per l’esposizione di targhe storiche.

Il progetto promosso dall’Atalanta e curato da Pernice Comunicazione dovrebbe svilupparsi dall’11 al 27 maggio, attraverso un percorso urbano dedicato al recupero e alla condivisione della memoria storica nerazzurra, con installazioni distribuite in alcuni luoghi simbolici della città, rafforzando il legame tra sport,cultura, istituzioni e società e trasformando piazze e spazi pubblici in «pagine» di racconto sportivo e cittadino.

Le tappe del «viaggio»

I punti scelti sarebbero piazzale Goisis (fuori dalla Curva Sud dello stadio), lo smart district di ChorusLife, l’Accademia Carrara, piazzale Sant’Agostino presso la sede dell’Università, Colle Aperto in Città Alta e piazza Matteotti presso il Comune. Il percorso si concluderà all’Atalanta Store di Porta Nuova, con un’installazione pensata come tappa conclusiva dell’esperienza.

Al centro i loghi storici del club

Secondo quanto filtra, il filo conduttore sarebbe la riproposizione cronologica dei loghi storici del club, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Ogni tappa sarà accompagnata da Qr Code e contenuti bilingue in italiano e inglese, valorizzando la vocazione internazionale raggiunta dalla squadra negli ultimi anni e quella turistica del territorio, senza perdere il legame identitario con le radici bergamasche. «È un modo per costruire cultura sportiva, un’occasione importante per raccontare Bergamo attraverso lo sport», anticipa l’assessore comunale allo Sport, Marcella Messina.