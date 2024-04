Longuelo, trova i ladri in casa: spara e ne ferisce uno

Due malviventi si sono introdotti in un’abitazione del quartiere di Longuelo in città nella serata di sabato 27 aprile, intorno alle 21.30 . Il proprietario, un anziano finanziere di 85 anni, era in casa con la moglie: quando li ha sorpresi avrebbe esploso un colpo di pistola per spaventarli, ferendo così uno dei due ladri e mettendoli in fuga .

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha fermato l’uomo ferito, un giovane di 27 anni, albanese senza fissa dimora, nelle vicinanze dell’abitazione in via Astino. Il giovane, sfiorato al collo dal colpo di proiettile, non sarebbe in gravi condizioni e, dopo le cure necessarie prestate all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato arrestato per rapina aggravata e tradotto in carcere nella mattinata di domenica 28 aprile. Il complice invece ha fatto perdere le sue tracce.