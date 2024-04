L’Ortomercato si amplia: arrivano piazza e negozi

Entro fine anno partirà la fase uno, con il ridisegno di via Rovelli, il trasloco dell’area del Luna park e i primi interventi sulle pensiline e le celle frigorifere. È ormai tracciata la strada per l’ampliamento del mercato ortofrutticolo di Borgo Palazzo, operazione che vale oltre 17 milioni di euro. La seconda fase prevede gli interventi sugli edifici del mercato, ma anche un nuovo corpo di fabbrica che si affaccerà sullo storico piazzale con servizi ai cittadini: un bar, una farmacia, uno sportello bancario, locali dove degustare «sfiziosità» di frutta e verdura del mercato.

E ancora, la sistemazione del piazzale stesso e il riordino del parcheggio, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e un miglior raccordo con il quartiere. Si lavorerà anche sulla qualità degli spazi, con la creazione di un «recinto verde» composto da circa 100 nuovi alberi. L’operazione è articolata e parte dal Comune, che detiene il 67% della Bergamo Mercati, di cui fanno parte, in quota minoritaria, operatori e associazioni di categoria. È di ieri la pubblicazione della delibera di Giunta che avvia il procedimento per la cessione dal Comune alla Bergamo Mercati del ramo d’azienda, cioè la proprietà di piazzale ed edifici e la titolarità del mercato, un patrimonio periziato da un esperto del Tribunale in circa 10 milioni di euro. Palafrizzoni (che alla società verserà anche 500mila euro) diventerà socio con il 95,8% delle quote. Questo è il piano sul quale gli interessati possono presentare osservazioni, compilando il modulo telematico pubblicato sul sito del Comune (www.comune.bergamo.it, entro il 15 aprile).

Un rendering che mostra come sarà il nuovo mercato ortofrutticolo

Uno degli ultimi atti della Giunta Gori

La delibera approderà in Consiglio comunale intorno al 20 aprile, chiusa la maratona per l’approvazione del Pgt. Sarà uno degli ultimi atti della Giunta Gori. «La patrimonializzazione della Bergamo Mercati è funzionale agli investimenti che la società dovrà fare per dar luogo all’espansione del mercato ortofrutticolo – spiega il sindaco Giorgio Gori –. È un progetto importante, necessario per garantire lo sviluppo di una struttura che serve i grossisti del nostro territorio e che quindi interessa indirettamente i cittadini. Questa delibera è prodromica all’investimento che la società farà nei prossimi mesi, possibile solo con una solidità patrimoniale. È una strategia condivisa con il Consiglio di amministrazione di Bergamo Mercati e che trova il pieno sostegno degli operatori».

Il trasloco delle giostre consente al mercato ortofrutticolo di ridefinire il suo perimetro (ora di circa 46mila metri quadrati) e i suoi contenuti. È da tempo nel cassetto il masterplan per il rilancio della piazza mercatale. Chiave di volta, l’individuazione della nuova area di circa 20mila metri quadri per il Luna park (che sarà espropriata, il costo è in carico al Comune), una delle novità nel nuovo Pgt. Il trasloco delle giostre consente al mercato ortofrutticolo di ridefinire il suo perimetro (ora di circa 46mila metri quadrati) e i suoi contenuti. «C’è grande soddisfazione per questo passaggio che è importante, per tutto il lavoro che è stato fatto per dare un futuro al mercato – commenta Giacomo Salvi, presidente Bergamo Mercati –. Il nostro obiettivo è consentire alla comunità del mercato, ai grossisti, dettaglianti, produttori agricoli, di lavorare meglio, per soddisfare le esigenze dei cittadini». La società (che sub-concede gli spazi comunali agli operatori) è pronta a partire con i lavori, «che dovrebbero prendere il via entro la fine dell’anno» prospetta i tempi il presidente Salvi.

Le due fasi