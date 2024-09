L’ospedale Papa Giovanni XXIII si conferma tra i migliori al mondo nel digitale

L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si conferma tra i migliori al mondo nel mettere a disposizione del paziente le migliori tecnologie dei percorsi clinici di diagnosi e cura. È quanto si legge nella classifica «World’s Best Smart Hospitals» della rivista statunitense Newsweek, in collaborazione con Statista, che ha selezionato i primi 350 ospedali di 28 paesi al mondo, dotati di tecnologie smart. L’indagine considera cinque parametri: funzionalità elettroniche, telemedicina, digital imaging, intelligenza artificiale, robotica e virtualizzazione.

Le altre classifiche

Contemporaneamente, tre unità operative dell’ospedale di Bergamo hanno confermato il loro posizionamento nel ranking dei «World’s best Specialized Hospitals 2025» : la gastroenterologia resta tra i migliori 150 centri al mondo, al settimo posto tra le strutture italiane.

La cardiologia si piazza al 137esimo posto a livello globale, guadagnando così 40 posizioni e salendo tra i migliori 10 ospedali italiani. La cardiochirurgia , invece, resta tra le prime 100 strutture al mondo, all’ottavo posto per quanto riguarda il nostro paese.

A contribuire al posizionamento dell’ospedale cittadino è anche la presenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti (in gergo tecnico PROMs, Patient Reported Outcome Measures), che permettono di verificare l’efficacia delle cure sui pazienti.

«Grazie a tutto il personale»

Tutta la soddisfazione del direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati: «Ringrazio tutto il personale che conferma la nostra azienda tra le più quotate, a livello nazionale e mondiale. Un servizio pubblico di qualità si mantiene grazie agli investimenti in tecnologia, all’arruolamento dei migliori professionisti, ad un costante processo di revisione migliorativa dei percorsi clinici e organizzativi e grazie a un impegno quotidiano per implementare le attività in campo clinico, nella ricerca e nella formazione».