Luca Rotondi è il nuovo prefetto di Bergamo

Il nuovo prefetto

A Rovigo , nei primi anni Novanta, ha svolto le funzioni di vice capo di Gabinetto. Nel 1994 è stato inviato in missione alla Prefettura di Cuneo , per esigenze di protezione civile derivanti dall’alluvione che colpì quell’anno il Piemonte. Conseguita la qualifica di Viceprefetto nel 2002, nell’anno successivo ha collaborato con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per la predisposizione del Regolamento ministeriale per il trattamento dei dati sensibili.

Quindi il trasferimento in Basilicata, dove fino al 2012 ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto della Prefettura di Potenza, sostenendo lo sviluppo di sinergie con gli enti locali territoriali, redigendo per diversi anni le pianificazioni d’emergenza per la gestione dei lavori d’ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. Successivamente è stato destinato dal Ministero dell’Interno alla gestione di enti sciolti per infiltrazioni mafiose o altre criticità, prima in provincia di Reggio Calabria, poi in quella di Caserta e infine in quella di Napoli.