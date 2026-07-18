Luci in Santa Caterina: in migliaia per strada tra storie e cultura - Foto e video

Il terzo appuntamento con le «Notti del Borgo» ha trasformato la strada in un percorso culturale diffuso che ha attirato migliaia di persone. Dal tardo pomeriggio la via è stata chiusa al traffico, restituendo ai cittadini spazi normalmente percorsi da auto e moto. La serata ha coinvolto anche le realtà culturali che operano nella zona, come l’Accademia Carrara, che ha messo in mostra due riproduzioni relative alle opere del museo, che sono state raccontate al pubblico.

Le letture

La Gamec ha proposto laboratori per bambini, mentre il Circolo Narratori del Borgo, progetto dell’associazione Il Cerchio di Gesso, ha organizzato giochi narrativi con tarocchi e storycards. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti hanno realizzato workshop creativi, mentre la libreria Ubik ha ospitato incontri con il pubblico di lettori.