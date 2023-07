Luci a led, il Comune completa gli interventi in altri 12 punti bui della città

La luce si potenzia dove è fievole. E così l’illuminazione pubblica approda in altri dodici punti della città dove è attualmente assente o giudicata insufficiente. Ovvero nelle vie Tadino e Madonna del Bosco, sulla ciclabile di via Stezzano, in via San Sebastiano, nel tratto pedonale di via Frizzoni e presso gli attraversamenti pedonali delle vie Bellini, Lochis, Mattioli, Corridoni, Dei Caniana, San Bernardino e Palma il Vecchio, in modo da dare attuazione ai progetti di implementazione della luce pubblica del 2021 e del 2022. «Dal 2016 in poi abbiamo investito quasi tre milioni di euro per un’operazione che, a mio avviso, vale quanto una grande opera - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla -. È un segno inequivocabile di attenzione verso la città e i suoi quartieri. Non solo miglioriamo le condizioni di vivibilità di spazi verdi e luoghi pubblici, ma anche la percezione di sicurezza delle aree in cui andiamo a intervenire».