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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026
in aggiornamento

L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»

L’ADDIO. I funerali dell’ex sindaco lunedì 30 marzo. Una folla silenziosa e commossa ha accolto il feretro al Tempio Votivo.

L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»
I funerali di Franco Tentorio al Tempio Votivo. Lunedì 30 marzo 2026

Bergamo

Un Tempio Votivo, colmo di gente, ha accolto il feretro di Franco Tentorio in un rispettoso e assoluto silenzio. Tante le persone in piedi, anche fuori dalla chiesa, sul sagrato.

In molti oggi, come era successo anche negli scorsi giorni, hanno voluto rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta. Una dimostrazione dell’affetto dei bergamaschi verso un uomo che si è sempre speso per la comunità con impegno e onestà.

Tentorio ha lasciato per l’ultima volta Palazzo Frizzoni

Attorno alle 9.45 la salma dell’ex sindaco di Bergamo è stata trasportata dal Comune al Tempio Votivo nel quartiere di Santa Lucia, dove alle 10 si sono celebrati i funerali. Un flusso ininterrotto di persone si è recato in aula consiliare per rendergli omaggio anche questa mattina.

L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»
(Foto di Bedolis)
L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»
(Foto di Bedolis)

Carnevali: «Un gentiluomo della politica»

Alla fine della cerimonia, la sindaca Elena Carnevali, commossa, ha preso la parola per ricordare l’uomo con cui ha condiviso: «quattordici anni di vita nell’aula consiliare».

Un amministratore che «ha amato profondamente la città di Bergamo» servendola con passione e senso delle istituzioni per quasi mezzo secolo. Politico ma soprattutto uomo, «dotato di un’empatia naturale», capace di ascolto, dialogo e rispetto anche verso gli avversari.

Un «gentiluomo della politica», mai sopra le righe, che ha mantenuto uno stile sobrio e inclusivo lungo tutta la sua esperienza amministrativa. Carnevali sottolinea anche il valore umano e professionale, ricordando come sapesse accompagnare e far crescere gli altri senza mai essere supponente. «È questo il segno più importante che lascia: l’amore per la sua, la nostra città, a cui ha dedicato il suo lavoro e la sua vita».

L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»
Funerali Franco Tentorio
(Foto di Bedolis)

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