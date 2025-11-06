Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

L’ultimo saluto al fondatore dello Sportpiù: «Ci hai insegnato disciplina, coraggio e rispetto»

IL FUNERALE. Tantissime persone a Grumello del Piano per l’ultimo saluto a Dario Gamba. La lettera dei nipoti: «Buon viaggio nonno, grazie di tutto».

Filippo Curnis
Filippo Curnis

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ultimo saluto a Dario Gamba, fondatore dello Sportpiù nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata e San Vittore, a Grumello del Piano a Bergamo
L’ultimo saluto a Dario Gamba, fondatore dello Sportpiù nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata e San Vittore, a Grumello del Piano a Bergamo
(Foto di Colleoni)

«Un maestro di vita che ha insegnato disciplina, rispetto e coraggio»: le parole della lettera dei nipoti riassumono alla perfezione ciò che Dario Gamba ha trasmesso a tutte quelle persone - parenti, amici e conoscenti - che l’hanno incontrato lungo il proprio percorso e che nel pomeriggio di giovedì 6 novembre hanno voluto esserci per salutarlo un’ultima volta. Il rito funebre del fondatore dello Sportpiù, spentosi martedì 4 novembre nella sua casa di Zingonia, all’età di 85 anni, si è svolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata e San Vittore, a Grumello del Piano, gremita al suo interno, così come la piazza antistante.

Tantissime persone per l’ultimo saluto a Dario Gamba
Tantissime persone per l’ultimo saluto a Dario Gamba

«La grande passione per la vita e lo sport»

La funzione è stata concelebrata dal Vicario episcopale per le attività economiche della diocesi di Bergamo, monsignor Mario Eugenio Carminati e dal parroco di Grumello del Piano, don Bruno Aldo Baduini. Proprio monsignor Carminati ha ricordato che «Il Signore ha dato a Dario un carattere, un temperamento forte, una forza di affrontare la vita con passione, una famiglia, tanti amici e la voglia e la passione di fare sport».

Riprendendo le parole di Sant’Agostino, per cui «la gloria è bellezza, la bellezza è amore e l’amore è vita», don Baduini nella sua omelia ha ricordato Dario come una persona che «ha amato la vita e desiderato una vita piena, bella e buona, non solo per sé, ma per tutte le persone a lui care». Dario «era un uomo cordiale, affabile, con una vita piena di sacrifici, ricca di affetto, vicinanza e amore che ha ricevuto e donato in famiglia. Un uomo di fede che è stato desiderio di vita e gioia, vicino alle attività della nostra parrocchia».

La lettera dei nipoti

I nipoti l’hanno voluto ricordare con una commovente lettera: «Caro nonno, sei stato un maestro nella vita di tutti noi. Una persona che insegna stando in mezzo ai suoi allievi. Parlavi poco ma insegnavi tanto. Siamo orgogliosi che così tante persone ti abbiano voluto omaggiare. Speriamo di renderti sempre fiero di noi. Buon viaggio nonno, grazie di tutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Sociale
famiglia
Politica
Enti locali
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Dario Gamba
Filippo Curnis
Mario Eugenio Carminati
Bruno Aldo Baduini
SportPiù