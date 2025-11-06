Cronaca / Bergamo Città
L’ultimo saluto al fondatore dello Sportpiù: «Ci hai insegnato disciplina, coraggio e rispetto»
IL FUNERALE. Tantissime persone a Grumello del Piano per l’ultimo saluto a Dario Gamba. La lettera dei nipoti: «Buon viaggio nonno, grazie di tutto».
«Un maestro di vita che ha insegnato disciplina, rispetto e coraggio»: le parole della lettera dei nipoti riassumono alla perfezione ciò che Dario Gamba ha trasmesso a tutte quelle persone - parenti, amici e conoscenti - che l’hanno incontrato lungo il proprio percorso e che nel pomeriggio di giovedì 6 novembre hanno voluto esserci per salutarlo un’ultima volta. Il rito funebre del fondatore dello Sportpiù, spentosi martedì 4 novembre nella sua casa di Zingonia, all’età di 85 anni, si è svolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata e San Vittore, a Grumello del Piano, gremita al suo interno, così come la piazza antistante.
«La grande passione per la vita e lo sport»
La funzione è stata concelebrata dal Vicario episcopale per le attività economiche della diocesi di Bergamo, monsignor Mario Eugenio Carminati e dal parroco di Grumello del Piano, don Bruno Aldo Baduini. Proprio monsignor Carminati ha ricordato che «Il Signore ha dato a Dario un carattere, un temperamento forte, una forza di affrontare la vita con passione, una famiglia, tanti amici e la voglia e la passione di fare sport».
Riprendendo le parole di Sant’Agostino, per cui «la gloria è bellezza, la bellezza è amore e l’amore è vita», don Baduini nella sua omelia ha ricordato Dario come una persona che «ha amato la vita e desiderato una vita piena, bella e buona, non solo per sé, ma per tutte le persone a lui care». Dario «era un uomo cordiale, affabile, con una vita piena di sacrifici, ricca di affetto, vicinanza e amore che ha ricevuto e donato in famiglia. Un uomo di fede che è stato desiderio di vita e gioia, vicino alle attività della nostra parrocchia».
La lettera dei nipoti
I nipoti l’hanno voluto ricordare con una commovente lettera: «Caro nonno, sei stato un maestro nella vita di tutti noi. Una persona che insegna stando in mezzo ai suoi allievi. Parlavi poco ma insegnavi tanto. Siamo orgogliosi che così tante persone ti abbiano voluto omaggiare. Speriamo di renderti sempre fiero di noi. Buon viaggio nonno, grazie di tutto».
