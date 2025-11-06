L’ultimo saluto al fondatore dello Sportpiù: «Ci hai insegnato disciplina, coraggio e rispetto»

«Un maestro di vita che ha insegnato disciplina, rispetto e coraggio»: le parole della lettera dei nipoti riassumono alla perfezione ciò che Dario Gamba ha trasmesso a tutte quelle persone - parenti, amici e conoscenti - che l’hanno incontrato lungo il proprio percorso e che nel pomeriggio di giovedì 6 novembre hanno voluto esserci per salutarlo un’ultima volta. Il rito funebre del fondatore dello Sportpiù, spentosi martedì 4 novembre nella sua casa di Zingonia, all’età di 85 anni, si è svolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata e San Vittore, a Grumello del Piano, gremita al suo interno, così come la piazza antistante.

Tantissime persone per l’ultimo saluto a Dario Gamba

«La grande passione per la vita e lo sport»

La funzione è stata concelebrata dal Vicario episcopale per le attività economiche della diocesi di Bergamo, monsignor Mario Eugenio Carminati e dal parroco di Grumello del Piano, don Bruno Aldo Baduini. Proprio monsignor Carminati ha ricordato che «Il Signore ha dato a Dario un carattere, un temperamento forte, una forza di affrontare la vita con passione, una famiglia, tanti amici e la voglia e la passione di fare sport».

Riprendendo le parole di Sant’Agostino, per cui «la gloria è bellezza, la bellezza è amore e l’amore è vita», don Baduini nella sua omelia ha ricordato Dario come una persona che «ha amato la vita e desiderato una vita piena, bella e buona, non solo per sé, ma per tutte le persone a lui care». Dario «era un uomo cordiale, affabile, con una vita piena di sacrifici, ricca di affetto, vicinanza e amore che ha ricevuto e donato in famiglia. Un uomo di fede che è stato desiderio di vita e gioia, vicino alle attività della nostra parrocchia».

La lettera dei nipoti