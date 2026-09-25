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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 25 Settembre 2026

Lunedì 28 settembre ripartono i lavori in Porta Nuova: carreggiata ristretta per due settimane

IL CANTIERE. Riprendono le attività di A2A, interrotte per consentire lo svolgimento di alcuni eventi, per sostituire un tubo del teleriscaldamento.

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Redazione Web
Redazione Web

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Lunedì 28 settembre ripartono i lavori in Porta Nuova: carreggiata ristretta per due settimane
Una precedente fase dei lavori a Porta Nuova

Bergamo

Lunedì 28 settembre ripartono i lavori di A2A tra Porta Nuova e viale Papa Giovanni XXIII, per completare la sostituzione del tratto di tubazione del teleriscaldamento interessato da una perdita e risolvere definitivamente il problema.

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Restringimento della carreggiata

Il cantiere, temporaneamente rimosso nelle scorse settimane per consentire lo svolgimento di alcuni eventi in città, resterà attivo per circa due settimane: sarà necessario il restringimento della carreggiata, continuando a garantire il normale transito dei veicoli. A2A si scusa per i possibili disagi e conferma l’impegno per limitare durata e impatto dei lavori.

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