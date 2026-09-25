Lunedì 28 settembre ripartono i lavori in Porta Nuova: carreggiata ristretta per due settimane
IL CANTIERE. Riprendono le attività di A2A, interrotte per consentire lo svolgimento di alcuni eventi, per sostituire un tubo del teleriscaldamento.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Lunedì 28 settembre ripartono i lavori di A2A tra Porta Nuova e viale Papa Giovanni XXIII, per completare la sostituzione del tratto di tubazione del teleriscaldamento interessato da una perdita e risolvere definitivamente il problema.
Restringimento della carreggiata
Il cantiere, temporaneamente rimosso nelle scorse settimane per consentire lo svolgimento di alcuni eventi in città, resterà attivo per circa due settimane: sarà necessario il restringimento della carreggiata, continuando a garantire il normale transito dei veicoli. A2A si scusa per i possibili disagi e conferma l’impegno per limitare durata e impatto dei lavori.
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