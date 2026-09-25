Lunedì 28 settembre ripartono i lavori in Porta Nuova: carreggiata ristretta per due settimane

Lunedì 28 settembre ripartono i lavori di A2A tra Porta Nuova e viale Papa Giovanni XXIII , per completare la sostituzione del tratto di tubazione del teleriscaldamento interessato da una perdita e risolvere definitivamente il problema.

Restringimento della carreggiata

Il cantiere, temporaneamente rimosso nelle scorse settimane per consentire lo svolgimento di alcuni eventi in città, resterà attivo per circa due settimane: sarà necessario il restringimento della carreggiata, continuando a garantire il normale transito dei veicoli. A2A si scusa per i possibili disagi e conferma l’impegno per limitare durata e impatto dei lavori.