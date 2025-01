Lunedì il parco Suardi resta chiuso: si abbattono due alberi

Il Parco Suardi è al centro di un importante studio di fattibilità finalizzato al suo restyling, che lo vedrà collegato agli orti storici di San Tomaso che, dopo decenni, saranno riaperti alla cittadinanza. Nell’ambito di una progettazione attenta e rispettosa del patrimonio naturale, il Comune di Bergamo ha avviato un’analisi approfondita delle 236 piante presenti nel parco, coinvolgendo agronomi qualificati per garantire il massimo livello di competenza scientifica.

Sotto la lente d’ingrandimento 49 alberi

L’indagine visiva preliminare, essenziale per orientare le scelte progettuali, ha evidenziato alcune criticità su 49 alberi, che sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti strumentali. Tra questi, due esemplari sono risultati particolarmente compromessi, presentando gravi problematiche a livello del colletto, tali da non consentire il loro mantenimento in sicurezza.

Entrambi gli alberi saranno sostituiti con nuove alberature a pronto effetto entro la primavera

Due alberi d abbattere: parco chiuso

Per questo motivo, si procederà alla loro rimozione, che avverrà a parco chiuso lunedì 20 gennaio. Le piante interessate sono un Pioppo Cipressino situato all’ingresso di via San Giovanni e un Frassino maggiore localizzato all’interno del parco, nei pressi dell’incrocio tra via Battisti e via San Giovanni. Entrambi gli alberi saranno sostituiti con nuove alberature a pronto effetto entro la primavera.

“I due alberi presentano segni evidenti di sofferenza, in particolare, il frassino era già stato più volte segnalato dalla cittadinanza a causa di una carie significativa alla base. Sottolineo che non c’è alcuna leggerezza nell’abbattimento di esemplari arborei e che stiamo inoltre sviluppando nuovi strumenti per coinvolgere gli enti che gestiscono i sottoservizi in una maggiore sensibilizzazione e in una comunicazione più efficace” dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini.

Nuova modulistica informativa