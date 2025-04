Lutto al Patronato San Vincenzo: addio a don Giuseppe Bracchi

Lutto al Patronato San Vincenzo: nella giornata di venerdì 11 aprile si è spento Giuseppe Bracchi, dal 2001 al 2010 superiore generale. Don Bracchi, classe 1935, ha dedicato l’intera missione sacerdotale agli ultimi del Patronato, gli orfani di Bergamo e della Bolivia, i giovani in cerca di una strada nel mondo, i dimenticati dalla società che trovano ancora un pasto caldo, un letto in cui dormire e un momento di condivisione negli spazi della Casa del Giovane in via Gavazzeni a Bergamo.

L’infanzia e il lavoro nelle fornaci

Don Giuseppe Bracchi, nato nel 1935 a Corte Franca, in provincia di Brescia, aveva iniziato presto a lavorare nelle fornaci, dai 13 ai 21 anni, poi la partenza per Merano per il servizio militare come alpino e infine l’arrivo al Patronato. Appassionato di montagna aveva sulle spalle salite importanti come sul Monte Bianco, sul Cervino ma anche sulla vicina Regina delle Orobie, la Presolana.

L’incontro con il Patronato