Lutto a L’Eco di Bergamo, è morta la mamma del collega Maurizio Ferrari

Nata a Milano nel 1931, si trasferì in Valle d’Aosta per il lavoro del padre, direttore dell’industria chimica «Chatillon». Clelia Gabbi ha poi vissuto ad Asti per amore, dopo aver conosciuto in villeggiatura il futuro marito, Carlo Ferrari, scomparso nel 2013, una figura molto nota nella città piemontese per gli anni di lavoro come primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Asti, inaugurato dallo stesso dottore nel 1978. Dalla felice unione sono nati tre figli: Maurizio, giornalista, vicecaposervizio della sezione Economia del nostro giornale; Gianluca, primario di odontoiatria all’ospedale di Casale Monferrato e Umberto, critico cinematografico. Fino all’ultimo è stata circondata dagli affetti più cari, con i tre adorati nipoti: Filippo, Giulio e Lorenzo.