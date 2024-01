Lutto nel mondo degli scacchi bergamaschi, è morto Valdo Eynard

«Quello di Valdo Eynard è un nome che tutti gli scacchisti bergamaschi, nati per lo meno fino agli anni Novanta, conoscono bene». A raccontare il profilo del campione bergamasco Dario Mione, direttore editoriale presso Messaggerie Scacchistiche, in un post in Fb: «Classe 1931, divenuto giocatore di categoria magistrale solo verso i 60 anni (dimostrando una rara longevità di elevata forza agonistica), ancora oggi è suo il record di titoli provinciali vinti, sette in tutto, che conquistò fra il 1961 e il 1972 - l’anno del “match del secolo” fra l’americano Bobby Fischer e il sovietico Boris Spassky».

Diplomato al liceo classico Sarpi e laureato in scienze biologiche, «della sua vita privata non sapevo molto e solo nel 1994, quando mi ospitò nella sua abitazione a Celerina (in Engadina) per partecipare a un torneo di scacchi a Zuoz, conobbi sua moglie Ketti, con cui di recente, nel 2022, aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio».

Valdo Eynard in una foto tratta da Fb «Quando lo avevo incontrato per la prima volta, 40 anni fa, lavorava ancora alla Cesalpinia - racconta Mione - ed era molto attivo come istruttore di scacchi: fu in effetti il mio primo e unico “maestro”, nella storica sede del Circolo Bergamasco in via Tasso, e contribuì in maniera determinante a farmi appassionare al gioco, utilizzando per le sue lezioni un vero e proprio classico, “Bobby Fischer insegna gli scacchi”».

Da sinistra Valdo Eynard con Sinisa Drazic, in uno scatto del 2002

«Ruolo importante per lo scacchismo bergamasco»

«Era una persona riservata Valdo, di poche parole, ma in concreto aveva fatto davvero tanto per lo scacchismo bergamasco e, più in generale, lombardo». Delegato provinciale per un paio di decenni, «era stato anche presidente del CS Bergamasco e, in seguito, della Società Scacchistica Bergamasca, nata nella prima metà degli anni Novanta dalla fusione tra CSB e CS Bergamo Alta» continua il giornalista.

«Nel 2021, in occasione dei suoi 90 anni (compiuti l’1 giugno), aveva ricevuto una targa di ringraziamento da parte del Comitato Regionale Lombardo, che gli era stata consegnata direttamente nella sua abitazione sul viale delle Mura, soprattutto in virtù dell’infaticabile impegno per l’attività giovanile - era stata sua, fra l’altro, l’idea di attivare gli stage per i giocatori under 16 lombardi, che ospitava spesso in Engadina, e di introdurre gli scacchi a scuola. Era tuttavia allergico ai complimenti Valdo e, con la sua consueta (e tutt’altro che finta) modestia, aveva chiesto: ”Di cosa mi ringraziate?”».