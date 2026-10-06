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Cronaca / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

Lutto per l’assessore Angeloni, morto il papà: aveva 75 anni. «Generoso e con la battuta sempre pronta»

ORIO AL SERIO. Affetto da una patologia polmonare si è spento nella mattinata di lunedì 5 ottobre. Dirigente dell’Alcatel e volontario alla Caritas. I funerali giovedì a Orio al Serio.

Lettura 1 min.
Lutto per l’assessore Angeloni, morto il papà: aveva 75 anni. «Generoso e con la battuta sempre pronta»
Alessandro Angeloni

Orio al Serio

«Era un personaggio, ha scherzato fino all’ultimo». L’assessore di Palafrizzoni Giacomo Angeloni parla con affetto del papà Alessandro, mancato nella mattinata di lunedì 5 ottobre a 75 anni: «Aveva un carattere splendido, sempre con la battuta pronta, anche con gli infermieri». Tribolava da tempo con una patologia polmonare cronica, ma le condizioni di salute si sono complicate negli ultimi giorni. «Giovedì scorso è stato operato d’urgenza, sembrava essersi ripreso dopo l’intervento, invece stamattina (ieri, ndr) ha avuto una crisi respiratoria», racconta il figlio.

«Aveva un carattere splendido, sempre con la battuta pronta, anche con gli infermieri». Tribolava da tempo con una patologia polmonare cronica, ma le condizioni di salute si sono complicate negli ultimi giorni.

Alessandro Angeloni ha lavorato come dirigente dell’Alcatel Italia per molti anni. «È stato un pioniere dell’innovazione, lavorava nel ramo della telefonia ed è stato tra i primi a sperimentare i cellulari», ricorda l’assessore, che tra le deleghe ha proprio l’Innovazione.

Dirigente dell’Alcatel e volontario alla Caritas

Papà e figlio si sono spesso trasmessi le passioni: «Una volta andato in pensione, si è dedicato a tante cose: l’ho convinto a fare il volontario in Caritas, con un amico ha aperto il primo punto telefonico per permettere agli stranieri di chiamare nel proprio Paese. Non si è mai annoiato». Dopo la scomparsa della moglie Pina, cinque anni fa, Alessandro Angeloni era tornato a vivere a Orio al Serio, dove spesso andavano a trovarlo i figli Giacomo e Cecilia.

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre (dalle 9 alle 19,30) la camera ardente sarà allestita proprio nell’abitazione di via Risorgimento 12 a Ori o. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella parrocchiale del paese.

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