Malore in casa, lo salva il tassista che aveva chiamato

Un vecchio mantra pubblicitario recitava: «Una telefonata ti allunga la vita». Deve aver pensato lo stesso l’anziano che ieri mattina, martedì 27 giugno, aveva telefonato al radiotaxi per prenotare un taxi che lo venisse a prendere sotto casa, in via Sardegna a Bergamo: riattaccato il telefono si è infatti sentito male e si è accasciato al pavimento della sua abitazione. Poco dopo è arrivato, puntuale, il taxi e il conducente ha prima atteso il cliente fuori casa e poi, visto che i minuti passavano e di lui non c’era traccia e che non rispondeva al citofono, ha iniziato a telefonargli. Ma anche le chiamate non hanno trovato riscontro.