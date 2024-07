Malore in mare: mercoledì i funerali in Sant’Alessandro di Milena Cumino

L’anziana era arrivata nella località toscana solo il giorno prima insieme al marito per un periodo di due settimane. Il dramma si è consumato poco dopo mezzogiorno, mentre Milena Cumino era in mare: un bagnante si è accorto che l’anziana era difficoltà e le si è avvicinata prendendola sotto braccio e trascinandola fino a riva, dove i medici hanno tentato invano di rianimarla. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio dell’elisoccorso. Appresa la notizia il figlio Massimiliano Serra, consigliere comunale in città, è subito partito da Bergamo alla volta della Toscana. Concluse le formalità, lui e il padre hanno fatto ritorno ieri pomeriggio. Di origini astigiane, Milena Cumino ha insegnato per una vita italiano, storia e geografia nelle scuole medie della città e viveva in via San Lazzaro. Lascia i figli Massimiliano e Maria Cristina e due nipoti, Paola e Nicola. I funerali di Milena Cumino saranno celebrati mercoledì 24 luglio alle 10 nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna.