Malore mentre guida a Terno d’Isola: 62enne grave, subito soccorso dalla moglie

Stava percorrendo in auto via Roma a Terno d’Isola, quando improvvisamente si è sentito male. È comunque riuscito a rallentare e ad accostare il veicolo al lato della carreggiata, evitando così di scontrarsi con altre vetture, prima di accasciarsi sull’asfalto. Immediato il soccorso da parte della moglie, che viaggiava accanto a lui e che ha visto quindi tutta la scena. È stata lei, una volta che l’uomo – un 62enne – si trovava sdraiato a terra, a praticargli il massaggio cardiaco per alcuni minuti, in attesa che arrivassero i soccorsi.