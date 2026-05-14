Malore mentre guida a Terno d’Isola: 62enne grave, subito soccorso dalla moglie
IL FATTO. Si è sentito male mentre era alla guida lungo via Roma a Terno d’Isola, ma è riuscito ad accostare l’auto evitando incidenti prima di accasciarsi. Fondamentale l’intervento della moglie, che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.Lettura meno di un minuto.
Terno d’Isola
Stava percorrendo in auto via Roma a Terno d’Isola, quando improvvisamente si è sentito male. È comunque riuscito a rallentare e ad accostare il veicolo al lato della carreggiata, evitando così di scontrarsi con altre vetture, prima di accasciarsi sull’asfalto. Immediato il soccorso da parte della moglie, che viaggiava accanto a lui e che ha visto quindi tutta la scena. È stata lei, una volta che l’uomo – un 62enne – si trovava sdraiato a terra, a praticargli il massaggio cardiaco per alcuni minuti, in attesa che arrivassero i soccorsi.
Il 62enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sono gravi.
È successo nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, poco prima delle 17,30, lungo la strada di ingresso a Terno d’Isola arrivando da Presezzo, a poca distanza dal bar «Dauda Cafè». Immediata la chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue) 112: sul posto, per prestare soccorso al 62enne colpito da un malore, sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco e un’automedica.
Dopo l’intervento dei sanitari, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo: le sue condizioni sono gravi.
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