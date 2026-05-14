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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

Malore mentre guida a Terno d’Isola: 62enne grave, subito soccorso dalla moglie

IL FATTO. Si è sentito male mentre era alla guida lungo via Roma a Terno d’Isola, ma è riuscito ad accostare l’auto evitando incidenti prima di accasciarsi. Fondamentale l’intervento della moglie, che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

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Remo Traina
Remo Traina
Malore mentre guida a Terno d’Isola: 62enne grave, subito soccorso dalla moglie
L’ingresso del Pronto Soccorso di Bergamo

Terno d’Isola

Stava percorrendo in auto via Roma a Terno d’Isola, quando improvvisamente si è sentito male. È comunque riuscito a rallentare e ad accostare il veicolo al lato della carreggiata, evitando così di scontrarsi con altre vetture, prima di accasciarsi sull’asfalto. Immediato il soccorso da parte della moglie, che viaggiava accanto a lui e che ha visto quindi tutta la scena. È stata lei, una volta che l’uomo – un 62enne – si trovava sdraiato a terra, a praticargli il massaggio cardiaco per alcuni minuti, in attesa che arrivassero i soccorsi.

Il 62enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sono gravi.

È successo nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, poco prima delle 17,30, lungo la strada di ingresso a Terno d’Isola arrivando da Presezzo, a poca distanza dal bar «Dauda Cafè». Immediata la chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue) 112: sul posto, per prestare soccorso al 62enne colpito da un malore, sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco e un’automedica.

Dopo l’intervento dei sanitari, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo: le sue condizioni sono gravi.

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