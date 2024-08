Malore in piscina a Cremona, è grave: 13enne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni

Un 13enne è stato trasportato in elicottero e in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo nella mattinata di martedì 20 agosto dopo essere stato colto da malore nella piscina di un centro sportivo di Cremona. Secondo quanto si è appreso tutto è accaduto intorno alle 11,30: il ragazzino è stato trovato privo di coscienza, in arresto cardiaco, in acqua, dove pare si fosse appena tuffato. Immediato l’allarme degli operatori della piscina e l’arrivo del 118. Stabilizzate le condizioni del 13enne, ma valutata la gravità del suo quadro clinico, è stato allertato l’elisoccorso.