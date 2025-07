Malpensata, al posto del vecchio parcheggio ecco un nuovo parco per tutte le età - Foto e video

È stato inaugurato nella mattinata di mercoledì 30 luglio l’ampliamento del parco Olmi di via Carnovali, nel quartiere Malpensata, alla presenza della sindaca Elena Carnevali, delle assessore alla Transizione ecologica, ambiente e verde Oriana Ruzzini e alla Partecipazione e reti di quartiere Claudia Lenzini, con Federico Beffa, referente ambiente di Fondazione Cariplo, Francesca Caironi, direttrice del Parco dei Colli, Umberto Borsotti della Cooperativa Don Giuseppe Ferrari e don Claudio Del Monte, parroco della Malpensata.

La sindaca Elena Carnevali Il parco Olmi alla Malpensata

Via il parcheggio pubblico

L’intervento rientra nel progetto dell’Amministrazione comunale di «Riqualificazione urbana con valorizzazione ex parcheggio dell’area Malpensata per ampliamento del parco». L’area, in precedenza destinata a parcheggio pubblico, completamente liberata da pavimentazioni e materiali inquinanti, tra cui idrocarburi, amianto e altri residui nocivi, ha portato a un ampliamento del parco pari al 36% della superficie originaria (da 12.819,37 mq si è passati a 17.392,92 mq, con un incremento di 4.573,55 mq.), con la realizzazione di nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, aree relax e una nuova area giochi inclusiva di 458 metri quadrati, progettata con particolare attenzione alla fascia 0-6 anni e tematizzata come «città amica delle api». La superficie vegetale complessiva è cresciuta del 30,89%, corrispondente a 2.861 metri quadrati, a cui si sono aggiunti ulteriori 131 metri quadrati lungo via Carnovali. I due nuovi ingressi, uno su via Carnovali e uno verso il parco a cui si aggiunge quello ad uso esclusivo dell’Arena Skate 2, garantiscono una migliore accessibilità all’area.

Giochi per bimbi a tema api e un murales

Lungo il perimetro esterno del parco sono state messe a dimora piante rampicanti che andranno ad adornare la recinzione, mentre sul lato dell’Opera Pia Bonomelli è stato realizzato un murales della nota street artist bergamasca Ale Senso.

Il progetto fa parte della «Strategia Clima» Cli.C Bergamo promossa da Fondazione Cariplo, Parco dei Colli di Bergamo, Legambiente Lombardia ed Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). La proposta progettuale, avviata nel 2021 e seguita dall’allora assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi, aveva come obiettivo – oggi pienamente conseguito – l’integrazione dell’area verde con la nuova struttura sportiva realizzata attraverso la riconversione dell’ex palazzo del ghiaccio, al fine di creare uno spazio unitario destinato ad attività ludiche e ricreative, in grado di rispondere in maniera qualificata alle esigenze della comunità.

I tavoli da scacchi e il campo da basket

L’area giochi è stata arricchita con un trampolino elastico ad alta resistenza, una giostra accessibile a raso, un’altalena tripla con cestello, tavoletta e seggiolino per la prima infanzia, oltre a una casetta gioco dotata di panche, tavolo e pannello ludico a tema. A queste attrezzature si aggiungono quattro tavoli da scacchi e due tavoli da ping pong in calcestruzzo, che arricchiscono l’offerta sportiva e sociale del parco, promuovendo l’inclusione e l’interazione tra generazioni. L’area sportiva è stata riqualificata con il rifacimento del campo da basket, e sono stati installati nuovi impianti di illuminazione e irrigazione. Lungo il lato adiacente il parcheggio, è stata inoltre ripristinata la pavimentazione in conglomerato bituminoso, con strati ad alte prestazioni.