Malpensata, alcolici vietati in 4 locali: «Continuo disturbo ai residenti»

Stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che d’asporto per quattro esercizi commerciali del quartiere Malpensata , dalle 16 alle 24, fino al prossimo 30 luglio 2022: è questo infatti il contenuto di un’ordinanza pubblicata venerdì 27 maggio sul sito del Comune di Bergamo, provvedimento voluto dal vice sindaco Sergio Gandi e dalla comandante della Polizia Locale Gabriella Messina. Gli esercizi oggetto della disposizione del Comune sono tutti ubicati tra le vie Zanica e Mozart e sono stati segnalati più volte per i problemi e il disturbo che i propri clienti creano al quartiere e in particolare ai residenti della zona, come comportamenti generalmente aggressivi, molestie verbali a passanti, violazioni delle norme sull’ordine pubblico.