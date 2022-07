Malpensata, lo stop alla vendita di alcolici in 4 negozi: il Tar dà ragione al Comune

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di un esercente contro l’ordinanza emessa dal Comune di Bergamo per vietare la vendita di alcolici in 4 esercizi commerciali dell’area compresa tra via Zanica e via Mozart. Ne dà notizia il Comune stesso in una nota diffusa lunedì 11 luglio. Il Comune aveva decretato nelle scorse settimane lo stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che asporto, dalle 16 alle 24 e fino al prossimo 30 luglio 2022, per i quattro esercizi del quartiere «segnalati più volte – si legge nella nota di Palazzo Frizzoni – per i problemi e il disturbo che i clienti creano al quartiere e in particolare ai residenti della zona», emanando un’ordinanza voluta dal vice Sindaco Sergio Gandi e dalla comandante della polizia locale Gabriella Messina. L’ordinanza era stata impugnata e il Tar era stato chiamato a esprimersi sulla legittimità del provvedimento: «Il giudice – prosegue la nota – non solo ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che ha emanato l’ordinanza accompagnandola con un’istruttoria meticolosa degli interventi e dei problemi registrati nella zona, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento».