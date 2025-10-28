Maltempo in arrivo, il weekend di Ognissanti a rischio pioggia

Dopo una breve tregua soleggiata su gran parte della Penisola, nei prossimi giorni il maltempo tornerà a interessare diverse regioni d’Italia, per effetto di una nuova serie di perturbazioni atlantiche.

Lo conferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega: «Mercoledì arriverà il primo fronte con precipitazioni sparse al Nord e in Toscana, non escluse anche tra Lazio e Campania. Ma sarà giovedì che ci attendiamo l’apice del maltempo al Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, sebbene in rapido esaurimento al Nord-Ovest con schiarite in arrivo».

Gli accumuli di pioggia potranno essere molto consistenti, in particolare su Levante Ligure, alta Toscana, Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, con picchi localmente superiori ai 70-80 millimetri. Temporali localmente intensi sono attesi anche su Umbria, Lazio e Sardegna, mentre la neve cadrà solo alle quote più alte delle Alpi. Il Sud Italia resterà più ai margini dell’azione ciclonica, pur con qualche rovescio o temporale possibile, soprattutto su Sicilia, Calabria e Campania.

Weekend di Ognissanti in parte bagnato