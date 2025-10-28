Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Maltempo in arrivo, il weekend di Ognissanti a rischio pioggia

METEO. Nuove perturbazioni atlantiche in arrivo in settimana con piogge abbondanti specie al Centro-Nord.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Dopo una breve tregua soleggiata su gran parte della Penisola, nei prossimi giorni il maltempo tornerà a interessare diverse regioni d’Italia, per effetto di una nuova serie di perturbazioni atlantiche.

Lo conferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega: «Mercoledì arriverà il primo fronte con precipitazioni sparse al Nord e in Toscana, non escluse anche tra Lazio e Campania. Ma sarà giovedì che ci attendiamo l’apice del maltempo al Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, sebbene in rapido esaurimento al Nord-Ovest con schiarite in arrivo».

Gli accumuli di pioggia potranno essere molto consistenti, in particolare su Levante Ligure, alta Toscana, Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, con picchi localmente superiori ai 70-80 millimetri. Temporali localmente intensi sono attesi anche su Umbria, Lazio e Sardegna, mentre la neve cadrà solo alle quote più alte delle Alpi. Il Sud Italia resterà più ai margini dell’azione ciclonica, pur con qualche rovescio o temporale possibile, soprattutto su Sicilia, Calabria e Campania.

Weekend di Ognissanti in parte bagnato

Secondo 3BMeto, venerdì sarà una giornata interlocutoria, con qualche pioggia o rovescio sparso sulla Penisola, in particolare sull’area ionica, sul versante tirrenico, sulla Liguria e al Nord del Po. «Nel weekend di Ognissanti — spiega l’esperto — una nuova perturbazione dovrebbe interessare dapprima il Nord, successivamente anche il Centro, portando ulteriori piogge. Ancora una volta il Sud dovrebbe restare ai margini. Si tratta tuttavia di una tendenza che necessita di ulteriori analisi e conferme, data anche la distanza temporale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Previsioni
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Ambiente
inquinamento
Incendio
Meteo
Edoardo Ferrara
3BMeteo.com