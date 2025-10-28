Cronaca / Bergamo Città
Maltempo in arrivo, il weekend di Ognissanti a rischio pioggia
METEO. Nuove perturbazioni atlantiche in arrivo in settimana con piogge abbondanti specie al Centro-Nord.
Dopo una breve tregua soleggiata su gran parte della Penisola, nei prossimi giorni il maltempo tornerà a interessare diverse regioni d’Italia, per effetto di una nuova serie di perturbazioni atlantiche.
Lo conferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega: «Mercoledì arriverà il primo fronte con precipitazioni sparse al Nord e in Toscana, non escluse anche tra Lazio e Campania. Ma sarà giovedì che ci attendiamo l’apice del maltempo al Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, sebbene in rapido esaurimento al Nord-Ovest con schiarite in arrivo».
Gli accumuli di pioggia potranno essere molto consistenti, in particolare su Levante Ligure, alta Toscana, Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, con picchi localmente superiori ai 70-80 millimetri. Temporali localmente intensi sono attesi anche su Umbria, Lazio e Sardegna, mentre la neve cadrà solo alle quote più alte delle Alpi. Il Sud Italia resterà più ai margini dell’azione ciclonica, pur con qualche rovescio o temporale possibile, soprattutto su Sicilia, Calabria e Campania.
Weekend di Ognissanti in parte bagnato
Secondo 3BMeto, venerdì sarà una giornata interlocutoria, con qualche pioggia o rovescio sparso sulla Penisola, in particolare sull’area ionica, sul versante tirrenico, sulla Liguria e al Nord del Po. «Nel weekend di Ognissanti — spiega l’esperto — una nuova perturbazione dovrebbe interessare dapprima il Nord, successivamente anche il Centro, portando ulteriori piogge. Ancora una volta il Sud dovrebbe restare ai margini. Si tratta tuttavia di una tendenza che necessita di ulteriori analisi e conferme, data anche la distanza temporale».
