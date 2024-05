Marcia della legalità a Bergamo, studenti in corteo nelle vie del centro

Dalle 10 alle 12 è in programma la Marcia della legalità attraverso le vie di Bergamo, insieme a don Cesare Rattoballi , con letture degli studenti durante il percorso nei luoghi della città di Bergamo significativi per la lotta contro le mafie. Circa 1.200 i presenti alla manifestazione, tra studenti, genitori e insegnanti.

Al termine della marcia pacifica, in piazzale Alpini, gli studenti dialogheranno con don Cesare Rattoballi, amico e confessore di Paolo Borsellino e cugino di Vito Schifani, uno degli agenti di scorta di Giovanni Falcone: testimone diretto delle stragi mafiose, in particolare di quelle del 1992 a Capaci e in via D’Amelio. L’attività è patrocinata da Usrlo At Bergamo, Comune di Bergamo, Libera Bergamo, Centro Promozione Legalità.