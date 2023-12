«Maria, stella del mattino che può illuminare il nostro cammino di fede»

Maria testimone di fiducia e di fedeltà. È a lei che il vescovo Francesco ha invitato a rivolgere lo sguardo come «stella del mattino che può illuminare il nostro cammino di fede». Nell’omelia pronunciata durante la celebrazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore nella solennità dell’Immacolata Concezione monsignor Beschi ha sottolineato come questa festa «ci conferma nella convinzione che il male e il peccato non sono ineluttabili e non rappresentano il nostro destino».