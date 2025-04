Martedì mattina l’addio a don Paolo in Santa Caterina. I funerali anche via web

La Messa su Youtube : la celebrazione si svolgerà nella chiesa prepositurale di Santa Caterina e sarà presieduta dal Vescovo Francesco Beschi. La scelta di trasmettere in streaming la liturgia nasce dal desiderio di consentire la partecipazione anche a chi è lontano – in particolare agli amici di Russia Cristiana e a quanti, in Italia e all’estero, hanno voluto bene a don Paolo – vista la commossa e incessante vicinanza manifestata in questi giorni di dolore.