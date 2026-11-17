Partiranno nella primavera del 2027 i lavori per la riqualificazione dell’intersezione di via Martinella, tra Bergamo e Torre Boldone: un’opera attesa da tempo dagli automobilisti – circa 55mila quelli che transitano ogni giorno percorrendo la Sp35 tra Bergamo e Valle Seriana – che permetterà di risolvere uno dei nodi critici della viabilità da e verso il capoluogo, dove l’effetto imbuto crea code e allunga i tempi di percorrenza.

Nella stessa direzione va l’ampliamento (raddoppio) della Sp35 tra Torre Boldone e Nembro, oggi però solo alle fasi embrionali del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) redatto dalla Provincia per studiare la soluzione migliore. I due progetti per fluidificare il traffico dell’asse sono stati presentati ieri nella Comunità montana Valle Seriana, a Clusone, alla presenza dei sindaci, del presidente Gianpietro Calegari e dei rappresentanti di Provincia e Comune di Bergamo.

Nodo, cantiere da 1,6 milioni

«La Sp35 è un asse strategico per lo sviluppo economico e sociale della Val Seriana e dell’intero territorio bergamasco», hanno spiegato il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il consigliere delegato Francesco Micheli, sottolineando l’importanza dei progetti lungo un asse dove anche l’incidentalità è elevata, proprio a causa della conformazione e del traffico intenso.

Grazie alla sperimentazione

A entrare nel merito del piano per il nodo della Martinella è stato Massimiliano Rizzi, dirigente del settore Viabilità, Trasporti e Appalti della Provincia. L’opera costa 1,6 milioni, di cui 1,2 finanziati dalla Regione e il resto dalla Provincia. L’intervento interessa circa 300 metri della Sp35, dal semaforo fino allo svincolo con Torre: la sperimentazione avviata nel 2025 e basata sul «verde continuo» ha dato risultati positivi, riducendo i tempi di percorrenza nelle ore di punta fino a 4,5 minuti tra Alzano Lombardo e Bergamo. Qui la strada verrà allargata in entrambe le direzioni creando una corsia aggiuntiva.

Fine del cantiere a luglio

Per l’attraversamento dei pedoni verrà invece realizzato un sottopasso ciclopedonale, con rampe, illuminazione e videosorveglianza, che consentirà di eliminare il semaforo. Ci sarà il prolungamento dei marciapiedi lungo via Martinella, con un percorso largo almeno un metro e mezzo fino al confine con Gorle. L’obiettivo della Provincia è arrivare all’aggiudicazione entro gennaio e consegnare i lavori a marzo: la fine del cantiere è prevista a luglio. E quindi l’estate prossima si dirà addio all’effetto a imbuto, anche se i lavori non saranno indolori.

«Dal punto di vista del Comune di Bergamo – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda – c’è un sacrificio perché la viabilità sui due tratti di via Martinella viene interrotta e il flusso trova altre direzioni: a sud, per esempio, si riversa su via Bersaglieri, al confine con Gorle. Ma non mancano i benefici, primo tra tutti i marciapiedi continui e il percorso a piedi, e per questo abbiamo sostenuto questo progetto».

Raddoppio, ipotesi da 100 milioni

La sistemazione dell’incrocio è il primo tassello di un piano più ampio per fluidificare il traffico della Sp35. Sul piatto (per ora solo quello delle idee) c’è anche l’allargamento di circa 4 chilometri di provinciale tra Torre e Nembro, dove nelle ore di punta del mattino i flussi in direzione Bergamo superano i 2.100 veicoli all’ora. Le due ipotesi (una da 80 milioni di euro, l’altra da 100) prevedono comunque l’allargamento della carreggiata aggiungendo una corsia per direzione.

Servono due anni di lavori

Una volta cominciati i lavori, le operazioni di costruzione dureranno circa due anni. Ma prima di arrivare a quel punto c’è ancora l’iter burocratico (dall’inserimento nel programma delle opere alla progettazione vera e propria) e il reperimento dei fondi. «Il raddoppio della Sp35 è un intervento strategico e necessario, il nostro obiettivo è farci trovare pronti per cogliere eventuali risorse con una progettualità già definita», continua Gafforelli.